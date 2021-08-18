Хуснуллин оценил объем новых кредитов по льготной семейной ипотеке
Хуснуллин: благодаря продлению льготной семейной ипотеки может быть выдано около 90 тысяч кредитов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Порядка 90 тысяч дополнительных кредитов может быть выдано благодаря продлению срока действия программы льготной семейной ипотеки, написал на своей странице в Instagram вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Ранее правительство решило продлить льготную семейную ипотеку до конца 2023 года, при этом более чем вдвое увеличив лимит средств на выдачу кредитов – до 1,7 триллиона рублей. Воспользоваться льготной ипотекой под 6% смогут родители не только двух и более детей, но и те, у кого родился первый ребенок. Кредит применим как для покупки квартиры, так и для строительства частного дома. Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа.
"Такое решение обеспечит дополнительную выдачу в 2023 году около 90 тысяч кредитов!", — написал Хуснуллин.
Всего с февраля 2018 года по программе выдано порядка 175 тысяч кредитов, добавил вице-премьер.
https://1prime.ru/banks/20210818/834475406.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.