МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Порядка 90 тысяч дополнительных кредитов может быть выдано благодаря продлению срока действия программы льготной семейной ипотеки, написал на своей странице в Instagram вице-премьер России Марат Хуснуллин. ВТБ отметил рост темпов выдачи по семейной ипотеке после ее обновления

Ранее правительство решило продлить льготную семейную ипотеку до конца 2023 года, при этом более чем вдвое увеличив лимит средств на выдачу кредитов – до 1,7 триллиона рублей. Воспользоваться льготной ипотекой под 6% смогут родители не только двух и более детей, но и те, у кого родился первый ребенок. Кредит применим как для покупки квартиры, так и для строительства частного дома. Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа.

"Такое решение обеспечит дополнительную выдачу в 2023 году около 90 тысяч кредитов!", — написал Хуснуллин.

Всего с февраля 2018 года по программе выдано порядка 175 тысяч кредитов, добавил вице-премьер.