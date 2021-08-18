МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 59 (2299).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 761-П от 29.06.2021 "О порядке осуществления Банком России контроля за деятельностью объединения страховщиков, осуществляющих сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой" /зарегистрировано Минюстом РФ 2.08.2021, регистрационный № 64516, вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования/;

— указание № 5834-У от 29.06.2021 "О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России от 10.04.2015 № 3620-У "О порядке создания и эксплуатации единой автоматизированной системы и перечнях видов информации, предоставляемой страховщиками" /зарегистрировано Минюстом РФ 4.08.2021, регистрационный № 64539, вступает в силу с 1.04.2022/;

— указание № 5836-У от 29.06.2021 "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросам порядка осуществления банковских операций по счетам Федерального казначейства" /зарегистрировано Минюстом РФ 4.08.2021, регистрационный № 64532, вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования/;

— указание № 5837-У от 29.06.2021 "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросам открытия и нумерации банковских счетов с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ 4.08.2021, регистрационный № 64529, вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования/;

— указание № 5838-У от 29.06.2021 "О внесении изменений в Положение Банка России от 22.04.2015 № 467-П "О порядке аккредитации Банком России представительства иностранной кредитной организации, аккредитации иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность в представительстве иностранной кредитной организации, и осуществления контроля за деятельностью представительства иностранной кредитной организации" /зарегистрировано Минюстом РФ 3.08.2021, регистрационный № 64523, вступает в силу с 1.04.2022/;

— указание № 5840-У от 30.06.2021 "О требованиях к инвестированию объединением страховщиков, осуществляющих сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой, средств фонда компенсационных выплат, фонда компенсационных выплат при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера" /зарегистрировано Минюстом РФ 30.07.2021, регистрационный № 64494, вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования/;

— указание № 5843-У от 30.06.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 22.07.2014 № 3338-У "О порядке проведения территориальными учреждениями Банка России проверок соблюдения кредитными организациями требований к счетно-сортировальным машинам, применяемым при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам" /зарегистрировано Минюстом РФ 9.08.2021, регистрационный № 64579, вступает в силу с 1.04.2022/;

— указание № 5844-У от 30.06.2021 "О внесении изменений в Положение Банка России от 1.11.2018 № 658-П" /зарегистрировано Минюстом РФ 6.08.2021, регистрационный № 64566, вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования/;

— указание № 5848-У от 30.06.2021 "О порядке и условиях поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и /или товаром в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ 5.08.2021, регистрационный № 64553, вступает в силу с 1.04.2022, за исключением подпункта 3.1.5, который вступает в силу с 1.10.2022/;

— указание № 5849-У от 06.07.2021 "О внесении изменений в Положение Банка России от 6.08.2015 № 483-П "О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов" /зарегистрировано Минюстом РФ 9.08.2021, регистрационный № 64580, вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением абзацев пятого и шестого подпункта 1.25 настоящего Указания, которые вступают в силу с 1.01.2023/;

— методические рекомендации № 11-МР от 09.08.2021 по обеспечению дополнительной защиты прав потребителей из числа лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения, а также по усилению мер по предотвращению финансовых потерь и снижению риска совершения мошеннических операций в отношении денежных средств, находящихся на счетах указанных групп клиентов, в ходе предоставления им финансовых услуг посредством дистанционных /цифровых/ каналов;

— приказ № ОД-1687 от 11.08.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России № ОД-743 от 23.04.2021";

— приказ № ОД-1691 от 11.08.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России № ОД-165 от 6.08.2021";

— приказ № ОД-1704 от 12.08.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России № ОД-153 от 23.07.2021".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-cтатистические материалы: сообщение АСВ о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков кредитной организации АО "КС БАНК"; объявления Банка России.