МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Около 50 тысяч заемщиков в России воспользовались ипотечными каникулами по закону, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Минфин призвал учитывать свое здоровье, прежде чем брать ипотеку

"Это полпроцента, это примерно 50 тысяч граждан. Мы ведем ежеквартально мониторинг того, как банки реализуют каникулы, … 85% смогли восстановить свою платежеспособность в течение шести месяцев", — рассказал он на "Ипотечном марафоне".

По его словам, от людей "достаточно мало жалоб" на то, что им отказали в предоставлении каникул. "Это буквально там сотни, не тысячи, не десятки тысяч, а сотни жалоб за прошедшие полгода", — сказал Мамута.

Летом 2019 года был принят закон об ипотечных каникулах сроком до шести месяцев. Воспользоваться такой возможностью может человек, который оказался в трудной жизненной ситуации, а жилье, которое находится у него в ипотеке, единственное. Кроме того, максимальная сумма ссуды не должна превышать 15 миллионов рублей, а обращение за каникулами должно быть первым.