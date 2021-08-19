В Банке России рассказали о воспользовавшихся каникулами ипотечниках
Банк России рассказал, сколько ипотечников воспользовались каникулами по закону
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Около 50 тысяч заемщиков в России воспользовались ипотечными каникулами по закону, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.
"Это полпроцента, это примерно 50 тысяч граждан. Мы ведем ежеквартально мониторинг того, как банки реализуют каникулы, … 85% смогли восстановить свою платежеспособность в течение шести месяцев", — рассказал он на "Ипотечном марафоне".
По его словам, от людей "достаточно мало жалоб" на то, что им отказали в предоставлении каникул. "Это буквально там сотни, не тысячи, не десятки тысяч, а сотни жалоб за прошедшие полгода", — сказал Мамута.
Летом 2019 года был принят закон об ипотечных каникулах сроком до шести месяцев. Воспользоваться такой возможностью может человек, который оказался в трудной жизненной ситуации, а жилье, которое находится у него в ипотеке, единственное. Кроме того, максимальная сумма ссуды не должна превышать 15 миллионов рублей, а обращение за каникулами должно быть первым.
https://1prime.ru/banks/20210819/834484681.html
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