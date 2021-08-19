МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 6 по 13 августа сократились на 0,9% и составили 593,8 миллиарда долларов, следует из материалов Центробанка. Банк России отметил замедление роста цен на продукты в июле

"Объем международных резервов по состоянию на 13 августа составил 593,8 миллиарда долларов, сократившись за неделю на 5,5 миллиарда долларов, или на 0,9%, под воздействием отрицательной переоценки, отчасти скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении регулятора.

На 6 августа резервы составляли 599,3 миллиарда долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 28 мая 2021 года — 605,9 миллиарда долларов.