Банк России: международные резервы с 6 по 13 августа сократились на 0,9%, до $593,8 миллиарда
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 6 по 13 августа сократились на 0,9% и составили 593,8 миллиарда долларов, следует из материалов Центробанка.
"Объем международных резервов по состоянию на 13 августа составил 593,8 миллиарда долларов, сократившись за неделю на 5,5 миллиарда долларов, или на 0,9%, под воздействием отрицательной переоценки, отчасти скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении регулятора.
На 6 августа резервы составляли 599,3 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 28 мая 2021 года — 605,9 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/banks/20210819/834485021.html
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