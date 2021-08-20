МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Банк России утвердил порядок тестирования неквалифицированных инвесторов, следует из сообщения регулятора.

"Банк России утвердил в новой редакции базовый стандарт защиты прав и интересов клиентов брокеров, который устанавливает порядок тестирования неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами. Вопросы тестов призваны помочь людям оценить свои знания и принимаемые на себя риски", — говорится в сообщении.

В июне в России вступил в силу закон, запрещающий продажу неквалифицированным инвесторам-физлицам сложных финансовых продуктов (структурных облигаций и внебиржевых производных финансовых инструментов) без прохождения обязательного тестирования. Тестирование начнется в РФ 1 октября 2021 года, однако некоторые сложные инструменты нельзя будет приобретать до 1 апреля 2022 года.

ЧТО ВХОДИТ В ТЕСТЫ

Тестирование разделено на два блока. "Самооценка" с тремя вопросами определяет опыт инвестора и источник его знаний. Ответы на них не влияют на результаты тестирования, но помогут инвестору лучше оценить свою готовность к совершению сделок. Второй блок — "Знание" — состоит из четырех вопросов об особенностях и рисках инструментов, входящих в одну из групп, для которых закон предусматривает обязательное тестирование.

Всего утверждено 11 групп инструментов: маржинальные необеспеченные сделки; производные финансовые инструменты; договоры РЕПО; структурные облигации; паи закрытых ПИФов; облигации российских эмитентов без кредитного рейтинга; облигации российских "дочек" иностранных эмитентов без кредитного рейтинга; облигации со структурным доходом, отвечающие требованиям к уровню кредитного рейтинга; акции, не включенные в котировальные списки; иностранные акции, не входящие в индексы из перечня ЦБ; иностранные ETF.

Правила тестирования разработаны с участием саморегулируемых организаций НАУФОР и НФА и согласованы комитетом по стандартам по брокерской деятельности при Банке России. Тестирование проводится бесплатно. Ограничений на пересдачу тестов не предусмотрено.

ПОРЯДОК ТЕСТИРОВАНИЯ

Обязательным тестирование станет с 1 октября 2021 года (при покупке облигаций со структурным доходом — с 1 сентября); по иностранным неспонсируемым ETF — с 1 апреля 2022 года, когда они будут допущены на российский рынок.

У одного брокера тестирование придется пройти один раз при совершении первой сделки с конкретным классом финансовых инструментов, если иное не предусмотрено договором, пояснил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

"При этом у клиента даже с отрицательным результатом тестирования, безусловно, остается возможность воспользоваться "правом на последнее слово". Оно позволяет купить любой инструмент, но под специальное уведомление о принятии на себя рисков и их последствий и на сумму не более 100 тысяч рублей", — добавил он.

Тестирование не потребуется, если до 1 октября 2021 года клиент заключил хотя бы один соответствующий договор или совершил хотя бы одну такую же сделку (с учетом требований закона, до начала тестирования покупка сложных финансовых инструментов возможна при условии, что у неквалифицированного инвестора были аналогичные сделки до 1 января 2020 года).

Подразумевается, что инвестор с таким опытом обладает необходимыми знаниями и может принимать на себя высокие риски — конечно, при его желании.