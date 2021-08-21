МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Преступники стали заманивать россиян новыми схемами. В том числе, сообщила в своем Telegram-канале компания по информационной безопасности Infosecurity, мошенники начали "разыгрывать" от имени крупных российских банков бесплатную пиццу.

На специально созданных интернет-ресурсах для получения приза злоумышленники просят своих потенциальных жертв ввести номер банковской карты и номер телефона. После этого дважды просят передать злоумышленникам код из полученного СМС-сообщения. Именно эти данные нужны для получения доступа в личный кабинет онлайн-банкинга.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила компания по информационной безопасности Infosecurity.

Наибольшее количество поддельных сайтов, по ее данным, предлагает пиццу от имени Альфа-банка. Представитель Альфа-банка в беседе с РБК подтвердил выявление и блокировку таких сайтов.

Как рассказал изданию руководитель блока специальных сервисов Infosecurity Сергей Трухачев, преступники применяют название и бренд как минимум двух крупных российских банков.

Подобные ресурсы начали появляться в середине июля и продолжают появляться практически каждый день — по состоянию на 19 августа существовало более десяти доменных имен, связанных с настоящей "акцией", уточнил Трухачев.