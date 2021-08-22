МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Соблюдение правил безопасности позволит россиянам защитить номер банковской карты от злоумышленников, рассказал врач-психиатр и психолог Александр Федорович в интервью радио Sputnik. Эксперт перечислил правила езды по трассе, которые могут спасти вам жизнь

Искусные мошенники заставляют своих жертв назвать CVV-коды и номера своих банковских карт, используя заранее продуманную модель разговора.

"По защите от банковских мошенников я бы предложил при выпуске карт писать на них большими буквами: "Не называйте никому номер карты, и особенно вот этот код". Если человек возьмет карточку, а там это будет написано, то он задумается", – отметил специалист.

Возрастным людям поможет стикер, на котором будет сообщаться об угрозе телефонного мошенничества. Такой стикер можно наклеить на карту, рассуждает врач.

Необходимо ввести запрет для сотрудников банков на звонки пожилым людям. В этом случае граждане будут уверены, что кредитные организации никогда не будут беспокоить их по телефону, У жуликов будет меньше шансов обмануть доверчивых людей.

" Надо понимать, что пожилые очень плохо ориентируются в телефонии и интернете, поэтому они будут уязвимы всегда", — подытожил Федорович.