МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Ипотечный бум в РФ закономерно повлек за собой повышенный спрос на кредиты для ремонта и оформления жилья: в этом году на эти цели россияне в среднем брали по 270 тысяч рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Украина ввела санкции против "Ростелекома" и ряда российских СМИ

В рамках исследования были изучены все заявки на кредиты наличными в первой половине 2021 года, где в качестве цели клиенты указывали "ремонт".

"Текущие выгодные ипотечные ставки ожидаемо повысили спрос населения на покупку недвижимости. Как результат – выросла и востребованность ремонтно-строительных работ в приобретенном жилье. Средняя сумма займа, которую чаще всего берут на обновление дизайна квартиры или дома – 270 тысяч рублей. А самый популярный срок – 60 месяцев", — подсчитали авторы исследования.

При этом, как выяснилось, женщины активнее берут займы на приведение жилья в порядок. На них приходится 60% всех заявок на "ремонтные" кредиты, а на мужчин – 40%.

Отдельно была изучена статистика подобных кредитов в зависимости от возраста клиентов. Оказалось, что россияне 31-40 лет активнее всего берут такие займы.