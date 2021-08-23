МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Банк России хочет уже в 2022 году внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) трансграничные переводы, говорится в пресс-релизе регулятора. В России представили банкомат с новой функцией

"Возможности Системы быстрых платежей (СБП) предполагается расширить за счет внедрения трансграничных переводов. Ожидается, что такая возможность будет доступна уже в 2022 году", — сказано в сообщении.

Как пояснил регулятор, это позволит сделать переводы через СБП в другие страны такими же удобными, быстрыми и доступными, как и внутри России. В свою очередь банки смогут предоставлять гражданам дополнительные сервисы по таким операциям.

Проект указания Банка России предусматривает, что этот функционал может быть реализован как во взаимодействии с аналогичными зарубежными системами, так и через сотрудничество с отдельными иностранными банками.

Система быстрых платежей (СБП) была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц — компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.