МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Банкам в России больше не потребуется миграционная карта при идентификации иностранного клиента в отделениях, соответствующая норма вступила в силу с 24 августа. Зеленский и глава Евросовета обсудили "Северный поток-2"

Если ранее требовались миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание или проживание в РФ, то теперь достаточно последнего.

Таким образом, как считает доцент департамента правовых дисциплин Университета "Синергия" Лариса Крушанова, с одной стороны, снижается бюрократизация миграционной службы, а с другой — пришедшее на смену миграционной карте временное удостоверение личности "по-прежнему позволяет государству и соответствующим органам контролировать данные контингенты".

При этом, по ее словам, в настоящее время мигранты пользуются пластиковыми картами российских банков, свободно осуществляют денежные переводы своим семьям, пользуются кредитными продуктами.

"Сегодня паспорт иностранного гражданина (загранпаспорт), временный вид на жительство и временная регистрация по месту пребывания, патент или временное разрешение на работу вкупе с "антиотмывочным" законом позволяют государству отказаться от бумажного документа под названием "миграционная карта", — подытоживает эксперт.