МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Московский кредитный банк (МКБ) открыл кредитную линию компании "Якутскэнерго", которая входит в группу "Русгидро", на сумму 1,8 миллиарда рублей, в том числе для рефинансирования существующей задолженности, сообщили РИА Новости в банке. Эксперт рассказал, есть ли валюта, которая до сих пор обеспечена золотом

"Московский кредитный банк заключил договор с ПАО "Якутскэнерго", входящим в группу "Русгидро", на предоставление возобновляемой кредитной линии на сумму 1,8 миллиарда рублей", — рассказали в кредитной организации.

Отмечается, что кредитные средства будут направлены на финансирование текущей операционной и инвестиционной деятельности компании, а также на рефинансирование действующих кредитов и займов.

"С "Якутскэнерго", подконтрольным обществом "Русгидро", мы работаем с прошлого года. Ранее с компанией было заключено кредитное соглашение в размере 280 миллионов рублей. Мы надеемся, что новое соглашение позволит "Якутскэнерго" расширить возможности реализации энергетических проектов в крупнейшем регионе России", — прокомментировал директор департамента по работе с клиентами рыночных отраслей МКБ Александр Афонин.