МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. В планах Центробанка ограничить двумя часами допустимое время, в течение которого приложения и другие сервисы банков могут быть недоступны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на приложение к проекту положения, опубликованного на сайте регулятора. Это положение устанавливает требования к операционной надежности банков для обеспечения непрерывного оказания услуг. В Банке России дали совет, что делать при звонке "из ЦБ"

Как написано в документе, не более двух часов могут быть недоступны процессы, связанные со вкладами, переводами, открытием и ведением банковских счетов, операциями на финансовом рынке, кассовыми операциями и онлайн-сервисами дистанционного обслуживания, а также с идентификацией по биометрическим данным. Крупным банкам с активам более 500 миллиардов рублей на восстановление процессов, которые обеспечивают размещение и обновление биометрических и персональных данных в Единой биометрической системе, планируется дать не более получаса.

О любых сбоях и принятых мерах банкам следует сообщать в ЦБ. Их также обяжут передавать регулятору информацию и о планируемых мероприятиях, в том числе о выпуске пресс-релизов, проведении пресс-конференций и размещении сообщений на официальных сайтах о сбоях.

Кроме того, банки не реже раза в год должны будут "проводить анализ необходимости пересмотра значений целевых показателей операционной надежности с учетом требований к системе контрольных показателей уровня операционного риска".

Помимо этого, как указано в проекте положения, крупные банки с активами более 500 миллиардов рублей должны будут проводить противодействия целевым компьютерным атакам, моделировать их сценарии, проводить плановые тренировки и оперативно взаимодействовать с Центробанком.

РБК сообщает, что данный проект вступит в силу 1 октября 2022 года. Сейчас же документ находится на стадии публичного обсуждения.