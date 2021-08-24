МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Промсвязьбанк может быть докапитализирован в этом году, сумма пока обсуждается, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. Банк России планирует ограничить время простоя банковских онлайн-сервисов

"Я ожидаю, что в этом году государство окажет дополнительную поддержку Промсвязи (Промсвязьбанку – ред.) в виде его дополнительной капитализации. Цифры пока обсуждаются", — сказал Моисеев на пленарной сессии форума "Армия".

Также он выразил надежду, что правительство поддержит предложение Минфина продлить специальную линию ликвидности от Федерального казначейства, которую Промсвязьбанк использует для финансирования оборонного комплекса.

В целом по его словам, с точки зрения финансирования гособоронзаказа в стране "все хорошо", и если есть какие-то риски срыва, то они "видимо, связаны с другими, нефинансовыми причинами". А если это финансовые причины, то они связаны "с не очень грамотным управлением" самих предприятий, которые "не могут справиться с заказом", добавил Моисеев.

Промсвязьбанк является опорным банком для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственный акционер кредитной организации — Росимущество.