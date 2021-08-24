МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Просроченная задолженность по ипотеке в России за первое полугодие выросла на 17,2%, по необеспеченным потребительским ссудам – на 9,3%, свидетельствует статистика Банка России, которую для РИА Новости проанализировал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Эксперты объяснили, почему подскочил интерес москвичей к ипотеке

По его словам, в сборнике ЦБ о показателях банковского сектора впервые отражены данные по задолженности физлиц, в том числе просроченной, по ипотеке, автокредитам и необеспеченным потребительским ссудам на 1 июля 2021 года. Это связано с осознанием угроз, возникающих из-за перегрева рынка ипотеки и необеспеченного потребительского кредитования, считает аналитик.

"Просрочка за первое полугодие по ипотеке выросла на 17,2%, тогда как за весь 2020 год — всего на 2,5%", — указал Осадчий.

По его мнению, основная причина быстрого роста просрочки по ипотеке состоит в экспансии льготной ипотеки, нацеленной на слои населения с относительно низкими доходами. За первое полугодие 2021 года задолженность населения по ипотеке выросла на 15,7%, тогда как за весь 2020 год – на 13,7%, указал аналитик.

По необеспеченным потребительским ссудам просрочка за первое полугодие выросла на 9,3%, по автокредитам – на 3,6%.

Доля просрочки по необеспеченным потребительским ссудам достигла на 1 июля 2021 года 12,2%, по автокредитам 8,1%, по ипотеке 2,7%, добавил аналитик.