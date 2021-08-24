МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Финансовая организация при совмещении нескольких видов деятельности может быть подвержена кросс-секторальным рискам, что чревато системными рисками, влияющими на стабильность всего рынка, говорится в докладе ЦБ РФ для общественных консультаций "Совмещение видов деятельности на финансовом рынке". Банк России планирует ограничить время простоя банковских онлайн-сервисов

Банк России планирует обсудить с участниками финрынка расширение возможностей по совмещению видов деятельности и ожидает до 1 октября 2021 года включительно замечания и предложения к докладу.

Как поясняется в докладе, сегодня основной моделью совмещения видов деятельности на финансовом рынке и в России, и в зарубежных странах является образование финансовых объединений, участниками которых являются отдельные юридические лица, осуществляющие деятельность в разных секторах финансового рынка. Формирование таких объединений позволяет фактически совмещать различные виды деятельности на финансовом рынке, не нарушая при этом требований законодательства.

Вместе с тем такая модель совмещения не может рассматриваться в качестве универсальной, так как она увеличивает операционные издержки организаций и ограничивает их возможности по созданию кросс-секторальных финансовых продуктов и обмену необходимой для этого информацией (например, персональными данными клиентов), указывается там же.

"Перенос рисков между направлениями деятельности финансовой организации ("эффект заражения"), дополнительное усиление и концентрация рисков при совмещении видов деятельности могут оказывать существенное негативное влияние на финансовую устойчивость организации", — добавляется в докладе. Центробанк назвал срок внедрения в СБП трансграничных переводов

Возникающие в связи с совмещением видов деятельности кросс-секторальные риски могут оказывать влияние не только на финансовую устойчивость отдельных организаций, но и на финансовую стабильность всего финансового рынка, в том числе из-за усиления взаимозависимости между системными рисками различных секторов финрынка, подчеркивает регулятор.

"Кроме того, расширение возможностей по совмещению видов деятельности может упростить формирование новых системно значимых финансовых организаций и выход на финансовый рынок системно значимых технологических компаний, потенциальная потеря финансовой устойчивости которых способна привести к риску потери финансовой стабильности (эффект "too big to fail")", — говорится в докладе.

Совмещение видов деятельности на финансовом рынке в рамках как одной организации, так и финансового объединения может также приводить к увеличению рисков, связанных с конфликтом интересов финансовой организации.