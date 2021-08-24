МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что банки должны вернуть гражданам списанные за долги средства социальных выплат, с учетом их чистой прибыли для них это будет легко. Путин призвал законом запретить списание соцвыплат за долги

Выступая на втором этапе съезда "Единой России", Путин предложил незамедлительно, сразу после избрания нового состава Госдумы, изменить закон, запретив автоматически списывать средства соцвыплат и пособий за долги граждан, в том числе в рамках исполнительного производства.

"Причем, как я уже сказал на нашей встрече позавчера, сделать это нужно, что называется, задним числом. То есть средства социальной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть. Это их законные деньги", — подчеркнул Путин.

"С учетом чистой прибыли банков, они сделают это легко", — добавил президент.