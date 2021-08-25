МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Банки заявили о сложностях с блокировкой переводов в пользу нелегальных онлайн-казино. Об этом РБК стало известно из письма Национального совета финансового рынка (НСФР) вице-спикеру Совета Федерации Николаю Журавлеву. Счетная палата назвала число пенсионеров в России

Российские кредитные организации столкнулись с проблемой при исполнении закона о пресечении переводов в пользу запрещенных онлайн-казино, который был принят в июне 2021 года.

Новый закон ограничил перевод денег по поручению физлиц в пользу организаторов незаконных онлайн-казино и лотерей. Однако у банков нет возможности автоматически проверять клиентов на причастность к запрещенной деятельности, так как Участники рынка не имеют доступа к реестру доменных имен Роскомнадзора. Закон "Об информации" (149-ФЗ) не дает банкам право пользоваться реестром. В этот реестр попадают адреса организаций, деятельность которых запрещена в России. Информация об онлайн-казино тоже хранится в нем.

Поэтому банки формируют индивидуальные запросы, что "влечет многократное увеличение нагрузки на реестр". Кредитные организации просят открыть им доступ к данным реестра.