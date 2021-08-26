МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. В первой половине 2021 года рынок покинули 28 кредитных организаций — на 87% больше, чем годом ранее. Прогноз по числу дефолтов на ближайший год почти не изменился: остаться без лицензии могут 30 банков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные обзора рейтингового агентства "Эксперт РА".

Управляющий директор отдела валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов рассказал, что специфика 2021 года в том, что основная часть уходов с рынка произошла из-за отзыва лицензий по регуляторным основаниям. "Это вовлеченность в проведение сомнительных операций. И в рамках этой классификации новый сегмент — это кредитные организации, преимущественно небанковские, которые обслуживают азартные игры, ставки, расчетно-кассовое обслуживание букмекерских контор, зачастую не зарегистрированных в соответствии с законодательством. Это частный случай, он уточняется в пресс-релизах Банка России, причем именно такой детализации вовлеченности в проведении сомнительных операций раньше не было", — объяснил он. Банк России планирует ограничить время простоя банковских онлайн-сервисов

По прогнозу "Эксперт РА", в ближайшие 12 месяцев "в зоне повышенного риска прекращения деятельности" будут находиться до 30 банков. Это 8,7% действующих участников рынка (в расчеты вошли 343 кредитные организации). Список "уязвимых" игроков не раскрывается, как и возможные причины ухода — отзыв лицензии, ее добровольная сдача или присоединение к другому банку. На 1 апреля в зону повышенного риска в "Эксперт РА" относили до 32 банков, а в начале года — 33.

Беликов считает, что "причины вывода неустойчивых банков не изменятся, как и фокус ЦБ на операциях с онлайн-казино". "На рынке, особенно в Москве, пока еще сохраняется существенное количество кредитных организаций, преимущественно мелких, у которых есть потенциальные признаки проведения сомнительных операций, в том числе связанных с азартными играми, и признаки низкого качества активов. Среди них есть как банки, так и небанковские кредитные организации", — пояснил аналитик.