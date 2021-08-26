МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль TCS Group, в состав которой входят "Тинькофф банк" и компания "Тинькофф страхование", по МСФО по итогам прошлого полугодия выросла на 57% в годовом выражении и составила 30,3 миллиарда рублей, следует из сообщения компании. Выручка "Мегафона" по МСФО во втором квартале выросла на 7,1%

Чистая маржа выросла на 19% и составила 62,3 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения увеличилась на 55%, до 38,4 миллиарда.

TCS Group также повысила ожидания величины чистой прибыли по МСФО по итогам текущего года до не менее 60 миллиардов рублей с прежних не менее 55 миллиардов, следует из сообщения компании.

"Несмотря на сохранение некоторой неопределенности, мы располагаем достаточными данными для публикации повышенного прогноза на 2021 год на основании допущений о постепенном восстановлении экономической активности: чистая прибыль — не менее 60 миллиардов рублей (ранее — 55 миллиардов рублей)", — говорится в сообщении группы.

Группа также повысила прогноз темпов роста своего кредитного портфеля: до более 50% по итогам года с предыдущей оценки в более 30%. Компания также ждет, что стоимость риска по итогам года составит около 5%.

При этом по-прежнему ожидается, что более 40% общей выручки группы принесут бизнесы, не связанные с кредитованием, а стоимость фондирования составит 3-4%.