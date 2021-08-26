Чистая прибыль TCS Group по МСФО в первом полугодии выросла на 57%, до 30,3 миллиарда рублей
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль TCS Group, в состав которой входят "Тинькофф банк" и компания "Тинькофф страхование", по МСФО по итогам прошлого полугодия выросла на 57% в годовом выражении и составила 30,3 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.
Чистая маржа выросла на 19% и составила 62,3 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения увеличилась на 55%, до 38,4 миллиарда.
TCS Group также повысила ожидания величины чистой прибыли по МСФО по итогам текущего года до не менее 60 миллиардов рублей с прежних не менее 55 миллиардов, следует из сообщения компании.
"Несмотря на сохранение некоторой неопределенности, мы располагаем достаточными данными для публикации повышенного прогноза на 2021 год на основании допущений о постепенном восстановлении экономической активности: чистая прибыль — не менее 60 миллиардов рублей (ранее — 55 миллиардов рублей)", — говорится в сообщении группы.
Группа также повысила прогноз темпов роста своего кредитного портфеля: до более 50% по итогам года с предыдущей оценки в более 30%. Компания также ждет, что стоимость риска по итогам года составит около 5%.
При этом по-прежнему ожидается, что более 40% общей выручки группы принесут бизнесы, не связанные с кредитованием, а стоимость фондирования составит 3-4%.
https://1prime.ru/banks/20210826/834532569.html