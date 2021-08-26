МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Темпы отзыва лицензий у банков в России будут снижаться, поскольку в последние годы рынок покинуло довольно много игроков, заявил РИА Новости старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Банк России исключил возможность инфляции из-за соцвыплат

"Темпы отзыва лицензий будут органически снижаться, поскольку банковский сектор и так уже сильно сократился в своей численности за последние годы", — отметил эксперт.

По его словам, основными причинами отзыва лицензий будут как добровольный уход из-за собственников, не видящих перспектив в банковском бизнесе, так и завершение расчистки банковского сектора со стороны ЦБ. "При этом основное внимание Банка России будет направлено на хронически убыточные и мало конкурентоспособные банки, а также банки, в отношении которых у ЦБ есть основания предполагать нарушения законодательства в части отмывания денег", — рассказал Проклов.

Эксперт добавил, что примерно одна треть от всего количества банков — это малые игроки с базовой лицензией. По состоянию на 1 июля в России был 341 действующий банк. Банк России ускорил отзыв лицензий на фоне борьбы с онлайн-казино

Ранее рейтинговое агентство "Эксперт РА" в подготовленном индексе здоровья банковского сектора заявило, что темпы консолидации банковского сектора значительно ускорились во втором квартале 2021 года, когда рынок покинул ряд игроков, вовлеченных в проведение сомнительных операций, а также финансовое положение которых представляло угрозу для кредиторов.

За последние завершившиеся четыре квартала рынок покинула 51 кредитная организация, в том числе 31 – по регуляторным основаниям, 12 – в результате добровольной сдачи лицензии, восемь – в результате реорганизации в форме присоединения к другим банкам, отметили в "Эксперт РА". По прогнозам аналитиков, в ближайший год до 30 кредитных организаций могут покинуть рынок.