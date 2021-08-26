МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 60 /2300/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5830-У от 28.06.2021 "Об установлении перечня, порядка и сроков раскрытия микрофинансовыми организациями информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в местах обслуживания клиентов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64531 от 4.08.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5831-У от 28.06.2021 "Об установлении перечня, порядка и сроков раскрытия кредитными потребительскими кооперативами, число членов которых превышает три тысячи физических и /или/ юридических лиц, информации и документов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64540 от 4.08.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5853-У от 12.07.2021 "О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 23 апреля 2014 года № 3239-У "О предоставлении Банком России кредитов без обеспечения кредитным организациям" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64655 от 16.08.2021, вступает в силу с 1.11.2021/;

— указание № 5857-У от 15.07.2021 "О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 10 сентября 2020 года № 5542-У "О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64649 от 16.08.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5858-У от 15.07.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 14 ноября 2016 года № 4190-У "О требованиях к использованию электронных документов и порядке обмена информацией в электронной форме при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64676 от 18.08.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5859-У от 15.07.2021 "О внесении изменений в Положение Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П "О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64677 от 18.08.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5860-У от 15.07.2021 "О внесении изменений в пункты 2 и 4 Указания Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 75 Федерального закона "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64652 от 16.08.2021, вступает в силу с 1.09.2021, абзацы второй, третий и девятый подпункта 1.1, подпункт 1.2 пункта 1 вступают в силу с 1.04.2022/;

— указание № 5881-У от 09.08.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 11 августа 2017 года № 4488-У "Об организации и осуществлении в Банке России деятельности кураторов некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка" /вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5898-У от 23.08.2021 "О неприменении постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 5 ноября 1998 года № 44 "О предотвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" /вступает в силу с 1.04.2022/;

— письмо № ИН-015-59/63 от 16.08.2021 "О применении Федерального закона от 11.06.2021 № 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

— письмо № ИН-015-38/64 от 17.08.2021 "Об учете климатических рисков в деятельности отдельных участников финансового рынка";

— письмо № ИН-012-17/65 от 18.08.2021 "О рекомендациях для главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, некредитной финансовой организации в отношении фундаментальных принципов профессиональной деятельности, особенностей их применения и ответственности";

— приказ № ОД-1739 от 17.08.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 23 июля 2021 года № ОД-1532";

— приказ № ОД-1741 от 17.08.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 23 апреля 2021 года № ОД-743";

— приказ № ОД-1764 от 19.08.2021 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Красноярский Краевой Расчетный Центр НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО /г. Красноярск/;

— приказ № ОД-1765 от 19.08.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 23 апреля 2021 года № ОД-743";

— приказ № ОД-1790 от 23.08.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 6 августа 2021 года № ОД-1650";

— приказ № ОД-1791 от 23.08.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 23 июля 2021 года № ОД-1532".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-cтатистические материалы: обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в июне 2021 года, объявления Банка России.