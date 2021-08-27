МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) предлагает дать доступ профучастникам рынка к цифровой платформе ЦБ с данными клиентов после ее запуска, говорится в письме ассоциации Банку России, которое имеется в распоряжении РИА Новости. НАУФОР предлагает ввести ряд налоговых стимулов для ИИС

ЦБ 28 июля опубликовал проект основных направлений развития финансового рынка РФ на 2022-2024 годы. Там, в частности, говорится, что для оптимизации большого объема данных планируется создать платформу Банка России "Знай своего клиента" (платформа ЗСК). Она будет на постоянной основе предоставлять кредитным организациям актуальную оценку уровня риска ОД/ФТ (отмывание денег и финансирование терроризма) их клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

"В целях развития конкуренции на финансовом рынке и обеспечения возможности равных возможностей всем участникам финансового рынка предлагаем предоставить доступ к указанной платформе также и профессиональным участникам рынка ценных бумаг, управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также специализированным депозитариям", — говорится в письме НАУФОР.

Создание платформы ЗСК снизит нагрузку на добросовестный сегмент бизнеса и объемы сомнительных операций в экономике, а также повысит эффективность российской антиотмывочной системы, отмечалось в проекте ЦБ.