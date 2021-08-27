МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Лишь 13 из существующих в мире 249 цифровых банков прибыльны: 10 из них находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а 3 — в Европе, в том числе российский "Тинькофф", говорится в исследовании The Boston Consulting Group (BCG), которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Тинькофф" отчитался о прибыли в первом полугодии

"BCG проанализировали показатели цифровых банков (операции в которых производится исключительно в цифровом формате) и отметили, что лишь 13 из них прибыльны, что составляет около 5% от общего числа игроков, а 10 из них находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом на Европу приходится всего 3 цифровых банка, а в Америках таких банков не оказалось ни одного", — говорится в сообщении.

Старший партнер и управляющий директор BCG, глава экспертной практики по финансовому сектору в России и СНГ Наталья Геращенко подчеркнула, что прибыльные цифровые банки создали очень сильные предложения с точки зрения розничного кредитования. "Другим объединяющим фактором для лидеров является или поддержка со стороны крупной устоявшейся компании со значительным опытом ведения бизнеса или наличие крупной экосистемы", — добавила она.

Авторы исследования отметили, что для успеха цифровым банкам критически важны три фактора: использование существующих активов, быстрое масштабирование цифровых операций и поддержание прогресса с течением времени, при этом с точки зрения долгосрочных перспектив важны сфокусированность на нуждах клиента, масштабируемые и гибкие технологии, а также гибкая организация и управление. Крупнейшие банки по объему кредитного портфеля на 1 июля 2021 года

"Все эти условия мы видим у лидеров, в том числе российского "Тинькофф", который не только вошел в 13 прибыльных цифровых банков мира, но и стал одним из лидеров по охвату населения своими услугами с показателем более 9%", — сказал партнер и управляющий директор BCG, руководитель экспертной практики BCG по цифровым технологиям в России и СНГ Макс Хаузер.

При этом, по его словам, необходимо признать, что цифровые игроки находятся еще в начале пути — так, ни один из них пока не захватил более 2% доли с точки зрения общей массы депозитов и объема кредитного портфеля в рамках своих рынков.