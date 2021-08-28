МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Для того, чтобы получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, россиянин должен находиться в статусе пенсионера по состоянию на 31 августа 2021 года, сообщает ПФР.

А если пенсия в этот период только оформляется — в таком случае единовременная выплата не положена.

"Получить эту выплату смогут граждане, постоянно проживающие в России и являющиеся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий, которые выплачивает Пенсионный фонд России. Полагающуюся им сумму они получат в сентябре через территориальные органы ПФР", — цитирует "Российская газета" специалистов отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Белгородской области.

Поясняется также, что для начисления выплаты не нужно писать никаких заявлений или приходить в отделение ПФР лично. Назначение выплаты будет произведено автоматически.

В ПФР подчеркивают: из этой выплаты не могут быть сделаны удержания на основании исполнительных документов, а также решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.

Напомним, что уже с понедельника, 30 августа, эти выплаты в 10 тысяч рублей начнут поступать на банковские карточки российских пенсионеров.

Всего пенсии будут начислены порядка 30 миллионов человек, деньги всем этим пенсионерам должны поступить в течение недели.

Россияне, кто получают пенсии черед отделения "Почты России, начнут получать выплаты с 3 сентября. В России это около 13 миллионов человек.