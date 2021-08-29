МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Центробанк Афганистана поручил частным банкам страны возобновить деятельность и ограничить снятие со счетов средств, передает местное агентство Khaama Press со ссылкой на директиву ЦБ.
Согласно документу, частным и международным банкам в Афганистане было предписано установить предел снимаемых с индивидуальных счетов средств в 200 долларов в неделю.
Отмечается, что эта мера носит временный характер и связана с финансовыми трудностями в стране.
Ранее сотни человек вышли на улицы столицы Афганистана Кабула с протестом против того, что центральный банк, частные банки и пункты обмена денег остаются закрытыми. Банки в Афганистане не работают в течение почти двух недель, миллионы людей остались без доступа к своим банковским счетам, работодатели не могут выплачивать сотрудникам зарплату.
https://1prime.ru/banks/20210829/834546725.html
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