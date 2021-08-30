МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Более половины россиян при оформлении ипотечного кредита ориентируются на размер процентной ставки, а еще около 40% — на известность бренда кредитора, рассказали РИА Новости в компании Online-Ipoteka. Россиянам посоветовали, какие активы стоит купить и держать вечно

Компания в августе опросила 2300 совершеннолетних россиян. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

"Самым популярным критерием отбора при выборе ипотечного кредита для 59% опрошенных является размер процентной ставки, однако 41% опрошенных не считают этот пункт важным для принятия решения", — выяснили исследователи.

Известность бренда кредитора важна для 40,8% опрошенных, а почти четверть россиян (24,1%) при выборе ипотечного продукта ориентируются на наличие низкого первоначального взноса. Рекомендациями друзей и знакомых руководствуется 21,6% россиян, скоростью одобрения заявки на ипотечный кредит – каждый пятый.

Около 14,8% участников опроса выбирают ипотечный банк исходя из наличия у себя его дебетовой или зарплатной карты, еще порядка 14,3% ориентируются на рекомендации застройщика при выборе кредитора, а для 12,8% критичны сроки закрытия ипотечной сделки. Почти каждый десятый гражданин (10,3%) отдает предпочтение кредитной организации, с которой можно заключить ипотечную сделку онлайн.

По данным ЦБ, средняя ставка по ипотеке в России в июне снизилась на 0,23 процентного пункта — до исторического минимума в 7,07% годовых. При этом средний срок кредита впервые достиг 20,3 года.