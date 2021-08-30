Причинами "взрывного" роста рынка кредитных карт стали снятие пандемийных ограничений и восстановление экономики, рассказали аналитики в интервью "Известиям". Названа валюта, которой не страшен кризис

В июле этого года портфель кредитных карт достиг 1,78 триллиона рублей, говорится в исследовании "Тинькофф".

При этом рынок кредитов увеличился на 92 миллиарда рублей за второй квартал 2021 года. Это на треть больше, чем в первом квартале. Рынок кредиток продолжит расти, подтвердили в крупнейших кредитных учреждениях.

"Увеличение задолженности по кредитным картам связано с общим повышением спроса на займы в стране", — рассказал аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов.

Рост портфеля кредиток также "связан со снятием пандемийных ограничений", — сообщили в пресс-службе РНКБ. Дополнительный фактор увеличения спроса — продолжение восстановления экономики, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" Егор Дахтлер.