МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Группа ВТБ на фоне снижения санкционных рисков планирует вернуть контроль над "Почта банком", выкупив две акции у его главы Дмитрия Руденко в ближайшие несколько месяцев, сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Эксперты объяснили, нужно ли клиентам банка обязательно подписывать карту

"Группа ВТБ планирует выкуп двух акций "Почта банка" у Дмитрия Руденко, в результате чего доля ВТБ станет 50% + 1 акция. Основная мотивация состоит в том, что, по нашим оценкам, санкционные риски сейчас снизились, и ВТБ может вернуть себе полный операционный контроль над "Почта банком" в качестве мажоритарного акционера", — рассказал он.

По словам Пьянова, сроки и параметры этого выкупа еще не определены, — они будут зависеть от необходимых корпоративных процедур и одобрений. "Мы ожидаем, что этот выкуп состоится в течение ближайших нескольких месяцев", — сообщил он.

Топ-менеджер подчеркнул также, что партнерство с "Почтой России" было и остается ключевым элементом развития "Почта банка" и его бизнес-модели.

Изменение доли владения приведет к изменению метода консолидации "Почта банка" в групповой отчетности. Это никак не повлияет на итоговый финансовый результат, но усилит розничную часть баланса группы, что соответствует стратегическим задачам ВТБ, пояснил Пьянов.

"По состоянию на 30 июня кредитный gross портфель "Почта банка" (до вычета резервов) составлял 10,5% розничного кредитного портфеля и 3,3% совокупного кредитного портфеля группы ВТБ, так что полная консолидация "Почта банка" существенно не изменит балансовые показатели группы", — заключил он.

ВТБ потерял контроль над "Почта банком" в конце 2017 года. ВТБ с 2014 года находится под секторальными санкциями США и ЕС, которые ограничивают для него привлечение финансирования.