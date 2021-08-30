МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Группа ВЭБ.РФ до 2024 года выдаст 6,3 триллиона рублей на новые проекты, а совокупная стоимость поддержанных проектов составит 17 триллионов рублей, говорится в стратегии развития ВЭБа на 2021-2024 год. Глава Минфина рассказал, в какие проекты направят средства из ФНБ

Это заметный рост в инвестировании. Так, согласно отчетности группы ВЭБ по МСФО, кредитный портфель после вычета резерва под обесценение на 30 июня текущего года достиг 1,294 триллиона рублей, увеличившись на 10,7% с начала года.

Согласно стратегии, половину из этих средств — 3 триллиона рублей — выделит непосредственно сам ВЭБ, остальное — входящие в его группу институты развития, в частости Российский экспортный центр, Фонд развития промышленности, Корпорация МСП, фонд "Сколково", "Роснано".

Кроме того, в стратегии описана отраслевая разбивка по финансируемым проектам. Так, планируется, что объем поддержанных проектов в сфере промышленности за 2021-2024 год составит 5,7 триллиона рублей. Еще 2,8 триллиона рублей – это поддержка инфраструктурным и городским проектам.

В фокусе внимания также инвестирование в аэропорты. "На рассмотрении находятся новые аэропорты общей стоимостью 41,6 миллиарда рублей, предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ – 13,2 миллиарда рублей", — сказано в документе. ВТБ хочет вернуть контроль над "Почта банком"

"Утверждена стратегия работы ВЭБа и группы компаний ВЭБ до конца 2024 года. Это большая ответственность по инвестированию средств группы, а это объем около 6 триллионов рублей и в совокупности со средствами инвесторов и коммерческих банков это около 17 триллионов рублей. Это не только денежные средства, выданные по конкретным кредитам, это большие социальные эффекты", — прокомментировал журналистам содержание стратегии глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Он также подчеркнул, что отдельное внимание в стратегии уделено проектам социальной направленности. "Мы запускаем социальные проекты, чего раньше в ВЭБе не было, например, строительство новых школ. Вместе с субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями мы запустим не менее 150 школ", — сказал он.