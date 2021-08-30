САЛОНИКИ, 30 авг — ПРАЙМ. Повышение процентных ставок сейчас является основным риском для бизнеса во всем мире, но если Центробанки не будут этого делать, мировая экономика уйдет в застой, предупреждает глава Черноморского банка развития и торговли (ЧБТР) Дмитрий Панкин. Средняя ипотечная ставка в России резко выросла

"Основной риск сейчас – это рост процентной ставки",- заявил Панкин журналистам. В этом случае, по его словам, многие компании, реализующие проекты на заемные средства под низкий процент, столкнутся с трудностями, поскольку не смогут рефинансировать эти займы на прежних условиях. При этом он прогнозирует повышение ставок в США и Европе не раньше начала следующего года.

"Повышение процентных ставок ценой замедления роста экономики, ценой того, что кто-то окажется в банкротстве, если политической воли на это хватит – это задушит настающий кризис. Если не хватит политической воли – то это приведёт стагнации и инфляционным ожиданиям 80х годов",- сказал Панкин.

Говоря о заемщиках ЧБТР, глава банка отметил, что их качество не ухудшилось за время пандемии и банк не ждет здесь каких-то проблем в будущем.

"Банк сохранил качество портфеля, несмотря на сложные условия пандемического кризиса. Новых проблемных кредитов не было, и лишь несколько проектов требовали реструктуризации в таких областях, как аэропорты и авиалинии, которые пострадали в наибольшей степени", — сказал президент ЧБТР.

ЧБТР — международная финансовая организация, учрежденная правительствами Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, России, Румынии, Турции и Украины. Штаб-квартира находится в Салониках (Греция). Пост президента банка с июня 2018 года занимает представитель от России.