МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Банк России на фоне агрессивной динамики выдач потребительских кредитов и высокого уровня долговой нагрузки населения ждет некоторого роста "плохих" долгов, говорится в аналитическом обзоре ЦБ. Банк России сообщил о снижении рисков перегрева ипотечного рынка

Рост потребительского кредитования во втором квартале ускорился и составил 5,9% против 3,7% в первом квартале, это связано с возросшей потребительской активностью населения, указал регулятор. Качество кредитов пока стабильно, заявил ЦБ.

"Однако в среднесрочной перспективе мы ожидаем некоторого роста проблемной задолженности, учитывая агрессивную динамику выдач и высокий уровень долговой нагрузки населения", — говорится в сообщении.