Банк России ожидает роста "плохих" долгов у россиян
ЦБ РФ ждет роста "плохих" долгов россиян на фоне динамики выдач потребкредитов
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МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Банк России на фоне агрессивной динамики выдач потребительских кредитов и высокого уровня долговой нагрузки населения ждет некоторого роста "плохих" долгов, говорится в аналитическом обзоре ЦБ.
Рост потребительского кредитования во втором квартале ускорился и составил 5,9% против 3,7% в первом квартале, это связано с возросшей потребительской активностью населения, указал регулятор. Качество кредитов пока стабильно, заявил ЦБ.
"Однако в среднесрочной перспективе мы ожидаем некоторого роста проблемной задолженности, учитывая агрессивную динамику выдач и высокий уровень долговой нагрузки населения", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/banks/20210830/834556207.html
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