МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Группа "АльфаСтрахование" подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ о приобретении портфеля региональной компании "Сибирский дом страхования" (СДС), говорится в сообщении "АльфаСтрахования".

"Группа "АльфаСтрахование" и холдинговая компания "Сибирский Деловой Союз" договорились о передаче портфеля ООО "Страховая компания "Сибирский Дом Страхования" (СДС) в АО "АльфаСтрахование". Соответствующее ходатайство подано в Федеральную антимонопольную службу", — указывается в сообщении.

Сибирский деловой союз объединяет около 100 предприятий, добывающих и экспортирующих уголь, производящих другую различную продукцию, а также занимающихся строительством. СДС – страховая компания с головным офисом в Кемерове, основана в 1994 году. Услугами компании пользуются более 300 тысяч клиентов, в их числе крупные промышленные предприятия, муниципальные, областные и федеральные учреждения, предприятия среднего и малого бизнеса, а также физические лица.

В настоящее время СДС работает в обычном режиме, продолжая обслуживать клиентов и заключать договоры страхования, также говорится в сообщении.

"Мы всегда рассматриваем все возможности для развития бизнеса группы, в том числе, по неорганическому росту. За почти 30-летнюю историю группа "АльфаСтрахование" успешно интегрировала 12 страховых компаний", — приводятся слова генерального директора "АльфаСтрахования" Владимира Скворцова.