МЕХИКО, 1 сен — ПРАЙМ. ЦБ Мексики улучшил на 0,2% экономический прогноз для страны на 2021 год — до 6,2% в основном сценарии, общая инфляция до начала 2022 года будет превышать 5%. Политолог раскритиковал Зеленского за слова о российском газе

"Перспективы роста мексиканской экономики на 2021 год пересмотрены с 6% в предыдущем отчете до 6,2% в текущем, ожидание роста на 2022 год сохраняется на уровне 3%", — говорится в докладе банка за второй квартал.

Эксперты банка указывают на сохраняющуюся неопределенность прогноза динамики экономической активности. Итоговый годовой рост может составить от 5,7% до 6,7% в 2021 году и от 2% до 4% в 2022 году.

Рисками роста по-прежнему выступают пандемия COVID-19, узкие места в цепочках поставок, волатильность финансовых рынков и нехватка инвестиций.

"Уровень общей инфляции выше 5% сохранится до конца года и начала 2022 года, ожидается, что на горизонте более года общая инфляция снизится и приблизится к цели в 3% в первом квартале 2023 года", — говорится в отчете.