ВЛАДИВОСТОК, 1 сен — ПРАЙМ. Сбербанк сейчас не планирует повышать ставки по потребительским кредитам, будет наблюдать за рыночной ситуацией, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин. Деньги, льготы и упрощение жизни. Что ждет россиян с 1 сентября

Банк России с апреля из-за повышенной инфляции и инфляционных ожиданий повысил ключевую ставку в совокупности на 2,25 процентных пункта, до 6,5% годовых. Тем не менее, крупнейший российский банк пока повысил ставку только по ипотеке — на 0,4 процентного пункта, а по некоторым кредитным продуктам, наоборот, снизил.

"Сейчас мы не планируем повышать ставки по потребительским кредитам, будем наблюдать за рыночной ситуацией", — сказал Ведяхин в преддверии Восточного экономического форума.

Он напомнил, что главная причина нынешнего увеличения ключевой ставки заключается в ускорении инфляции, при этом в будущем инфляция сможет вернутся к целевому уровню в 4%. "Тогда ключевая ставка, вероятно, вновь будет снижаться. Многие наши кредитные продукты — долгосрочные, поэтому при формировании ставок по ним мы, конечно, отталкиваемся от ожиданий по будущей динамике ставки ЦБ, а не от ее текущего уровня", — подчеркнул первый зампред правления Сбербанка.

Одновременно долгосрочные ставки по ОФЗ еще в январе-марте подросли на 1 процентный пункт и остаются примерно на том же уровне до сих пор, несмотря на рост краткосрочных ставок на фоне последних решений Банка России. "О чем это говорит? О том, что после недавних повышений ключевой ставки рыночные ожидания относительно длинных ставок сильно не изменились", — пояснил Ведяхин.

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.