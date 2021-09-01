МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Деньги россиян оказались под угрозой из-за уязвимости банковских чат-ботов, сообщил "Известиям" директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов. Эксперт подсчитал, во сколько обойдется владение личным автомобилем

Злоумышленники могут узнать баланс счета и мобильный телефон клиента и получить номер и срок действия карт из-за этой уязвимости.

"Уязвимости позволяют попасть в личный кабинет клиента в чат-боте и обойти механизм подтверждения операции, например, во время перевода денег. В ходе пентестов удавалось зайти в аккаунт тестового клиента и совершить операцию на перевод денег", — отметил Герасимов.

Аккаунты клиента на сайте банка и в мессенджере не связаны. Получив доступ к аккаунту в чат-боте, преступник не сможет войти в личный кабинет клиента, объяснил специалист.

Около 10% российских банков используют чат-боты. В их число входят: