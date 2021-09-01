ВЛАДИВОСТОК, 1 сен — ПРАЙМ. Каждый четвертый россиянин уже сейчас открывает новую карту в Сбербанке без пластикового носителя, а к 2025 году банковский "пластик" и вовсе может стать раритетом, заявил в интервью РИА Новости первый зампред правления крупнейшего российского банка Александр Ведяхин. Росстат отметил снижение цен на овощи

"Сейчас каждый четвертый наш клиент новую карту открывает без пластикового носителя. Ожидаем, что к концу 2023 года без пластика будет выпускаться 50% карт. А к 2025 году, я думаю, пластиковая карта вообще станет раритетом", — сказал он в преддверии Восточного экономического форума.

Многие россияне в настоящее время также отказываются и от наличных денег. По словам первого зампреда правления Сбербанка, доля полностью безналичных клиентов выросла к настоящему времени почти до половины с примерно 25% в 2014 году.

"Что касается обналичивания зарплат — за последние два года объемы обналиченных средств остаются на одинаковом уровне год к году. Причем мы наблюдаем выраженную сезонность спроса на наличные. Например, в декабре он традиционно выше, в январе — ниже", — отметил Ведяхин.

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.