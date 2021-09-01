МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Объем средств клиентов банков в России на металлических счетах в пересчете на золото за год вырос на рекордные 56%, свидетельствует статистика Банка России, которую для РИА Новости проанализировал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Деньги, льготы и упрощение жизни. Что ждет россиян с 1 сентября

"Объем средств клиентов-резидентов на металлических счетах банков на 1 августа 2021 года вырос за год в пересчете на золото на 55,9%, или на 31,6 тонны с 56,7 тонны до 88,2 тонны. Это — исторический рекорд как в абсолютном, так и относительном выражении", — выяснил аналитик.

По его словам, больше всего остатки средств на металлических счетах выросли в Сбербанке — на 42,1% или 16,3 тонны и в ВТБ – на 105,6% или 12,2 тонны. Результаты у ближайших конкурентов существенно ниже.

Активный рост средств клиентов-резидентов на металлических счетах банков, как пояснил Осадчий, начался в апреле 2020 года после спада, произошедшего незадолго до кризиса 2014-2015 годов, и последующей стагнации. "Эта тенденция вызвана желанием защитить активы от инфляции и низкими банковскими ставками", — заявил он.

Аналитик добавил, что учетная цена золота с апреля 2020 года по август 2021 года сократилась на 6,6% — с 4,6 тысячи рублей до 4,3 тысячи рублей за грамм.