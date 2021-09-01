Совкомбанк оценил доход от покупки банка "Восточный"
Совкомбанк оценил доход от покупки банка "Восточный" в 2,624 миллиарда рублей
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Совкомбанк оценил доход от покупки банка "Восточный" в 2,6 миллиарда рублей, говорится в отчетности кредитной организации.
"Доход от выгодного приобретения на дату приобретения составил 2,624 миллиарда рублей, что соответствует сложившейся на рынке ситуации", — сказано в материалах.
Также отмечается, что вклад "Восточного" в прибыль группы за шесть месяцев по 30 июня 2021 года составил 1,037 миллиарда рублей.
Совкомбанк выкупил акции банка "Восточный " у его ключевых акционеров в начале апреля. Тогда же Совкомбанк сообщил, что начал докапитализацию присоединенного банка и уже внес в имущество 3 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/banks/20210901/834569001.html
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