МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Совкомбанк оценил доход от покупки банка "Восточный" в 2,6 миллиарда рублей, говорится в отчетности кредитной организации. Нотариус предупредил, как можно потерять квартиру из-за сдачи в аренду

"Доход от выгодного приобретения на дату приобретения составил 2,624 миллиарда рублей, что соответствует сложившейся на рынке ситуации", — сказано в материалах.

Также отмечается, что вклад "Восточного" в прибыль группы за шесть месяцев по 30 июня 2021 года составил 1,037 миллиарда рублей.

Совкомбанк выкупил акции банка "Восточный " у его ключевых акционеров в начале апреля. Тогда же Совкомбанк сообщил, что начал докапитализацию присоединенного банка и уже внес в имущество 3 миллиарда рублей.