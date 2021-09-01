МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Forbes составил рейтинг лучших банков для миллионеров, и в этом году его возглавил Private Banking ВТБ, сообщает издание. Финансист научила, как заставить банковские карты приносить доход

Для составления рейтинга были опрощены более 30 представителей банков и финансовой индустрии и отобраны 15 лучших представителей на рынке private banking. "Рейтинговый балл для российских банков на 60% зависит от следующих показателей: активы, международные рейтинги, число клиентов и офисов, ставки по депозитам, еще на 20% — от числа голосов, поданных участниками рынка за того или иного номинанта, и на 20% — от оценки аналитиков Frank RG, ежегодно анализирующих рынок private banking в России. Итоговое рейтинговое число рассчитано методом весовых коэффициентов, максимальный рейтинг — 100 баллов", — поясняет издание.

Private Banking ВТБ набрал 90,86 балла и занял первую строчку. По данным Forbes, объем средств под его управлением за год вырос на 26%, до 2,94 триллиона рублей. С начала текущего года доля инвестиций в портфелях клиентов увеличилась до 49%, а объем инвестиций — на 65%. Доля акций в инвестициях выросла с 33% до 40%, доля облигаций снизилась с 64% до 59%. Второе место занял Sber Private Banking (79,92 балла), где объем активов под управлением за год вырос более чем на 60%, средний чек — на 28%. Замыкает тройку "А-клуб" (77,34 балла). За 12 месяцев объем активов под управлением в "А-клубе", подразделении private banking Альфа-банка, вырос более чем на 48%, число клиентов — на 17%, из них число владельцев активов от 1 миллиона долларов — на 28%.

В рейтинг также вошли: Открытие Private Banking, Газпромбанк Private Banking, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Росбанк L'Hermitage Private Banking, UniCredit Private Banking Россия, Sovcombank Wealth Management, Citigold Private Client, Private Banking банка Санкт-Петербург, Локо-Банк Private Banking, MKБ Private banking, "БКС Ультима" и Абсолют Private Banking. Деньги россиян оказались под угрозой из-за уязвимости чат-ботов банков

По данным Forbes, число клиентов всех банков выросло с момента составления прошлого рейтинга на 6%, однако основной вклад в прирост внесли "Тинькофф" и Совкомбанк, которые в 2020 году не вошли в лонг-лист и не предоставили данных. Без их учета показатель не вырос. При этом число клиентов у лидеров рейтинга выросло в среднем на 10–15%.

"Самыми заметными событиями на рынке за последние 12 месяцев, пожалуй, стали намерение "Сити" продать розничный бизнес, включая private banking (переговоры идут, например, с Альфа-банком), и появление private banking у "Тинькофф". Это пока стартап, но за два-три года "Тинькофф" собирается войти в тройку крупнейших банков по этому бизнесу. Банк ориентируется на миллионеров новой экономики, которые предпочитают хранить деньги за рубежом, и, возможно, он найдет ту самую большую идею, от отсутствия которой страдает рынок. Пока же "Тинькофф" не попал и в число 15 лучших банков в private banking", — добавляет издание.