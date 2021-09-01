ВЛАДИВОСТОК, 1 сен — ПРАЙМ. Сбербанк поддерживает гибкий подход к регулированию рисков участия банков в экосистемах, наиболее целесообразный вариант их учета уже создан в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала, заявил в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в преддверии Восточного экономического форума. Сбербанк до конца года выпустит собственные "зеленые" облигации

Банк России в июне опубликовал доклад, в котором предложил варианты регулирования экосистем банков. Оптимальным решением регулятор видит установление риск-чувствительного лимита для иммобилизованных активов в размере 30% от совокупного капитала, включая основные средства, вложения в нефинансовые организации и инвестфонды. В свою очередь главы крупнейших российских банков в письме председателю ЦБ предупредили, что предлагаемые подходы могут привести к массовому закрытию отделений в небольших городах, а также скажутся на кредитовании реального сектора экономики.

"Мы с ЦБ находимся в конструктивном диалоге. Мы стремимся найти такое решение, которое позволит и соблюдать требования регулятора, и придерживаться стратегии, которая утверждена нашими акционерами. Мы со своей стороны поддерживаем идею гибкого подхода к регулированию рисков участия банков в экосистемах", — сказал Ведяхин.

Он отметил, что многое в этой сфере уже сделано: в действующем регулировании имеется достаточный аппарат для ограничения рисков вложений в "иммобилизованные активы" — подходы к оценке качества активов и ограничения на вложения в акции нефинансовых компаний. Сбербанк ожидает рекордного за много лет роста ВВП России

"Также создан эффективный инструментарий в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала. Это наиболее целесообразный вариант того, как оценивать риски экосистем и других вложений в "иммобилизованные активы". Механические ограничения без анализа бизнес-моделей и глубокого понимания сути рисков — это точно не лучшая опция", — говорит первый зампред правления Сбербанка.

Ведяхин подчеркнул, что предлагаемая методика принимает единый подход к учету абсолютно разных по типу активов. "К примеру, одинаково учитывать предполагается проблемные активы и вложения в экосистемы. Хотя первые зачастую генерируют исключительно убытки и по сути являются неэффективным бизнесом, а вторые год от года значительно увеличивают свою выручку и клиентскую базу. Мы предполагаем, что подход все-таки может быть более диверсифицированным", — заключил он.

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.