МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Россияне в июле оформили лишь 910 тысяч кредитных карт – это на 13,2% меньше, чем в июне, рассказали РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Россияне могут отказаться от пластиковых карт к 2025 году

Таким образом, выдача кредитных карт в России сокращается третий месяц подряд.

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июле 2021 года количество выданных новых кредитных карт составило 0,91 миллиона единиц. Это на 18,8% больше, чем было выдано в аналогичном периоде прошлого года (в июле 2020 года – 0,77 миллиона единиц). В то же время по сравнению с предыдущим месяцем этот показатель, напротив, сократился на 13,2% (в июне 2021 года — 1,05 миллиона единиц)", — пишут эксперты.

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в июле этого года было выдано в Москве (57,9 тысячи единиц), Московской области (46,2 тысячи), Краснодарском крае (36 тысяч), Санкт-Петербурге (32,4 тысячи) и Башкирии (30,4 тысячи). Финансист научила, как заставить банковские карты приносить доход

Сокращение выдачи новых кредиток в прошлом месяце было отмечено практически во всех регионах страны. Самую серьезную динамику продемонстрировали Иркутская (-20,2%) и Тюменская (-19,5%) области, Приморский край (-18,4%), а также Кемеровская область (-17,6%) и Хабаровский край (-16,2%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача новых кредитных карт в июле сократилась на 11,7% и 12,4% соответственно.

"Несмотря на некоторое сокращение выдачи кредитных карт в последнее время, в целом этот сегмент розничного кредитования развивается достаточно динамично, что, прежде всего, связано с их технологичностью и удобством. Помимо прочего, банки здесь могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по кредиткам (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.)", — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.