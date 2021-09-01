МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 61 (2301).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— инструкция № 204-И от 30.06.2021 "Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам /депозитам/" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64669 от 18.08.2021, вступает в силу с 1.04.2022/;

— указание № 5856-У от 15.07.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 9 сентября 2015 года № 3780-У "О порядке уведомления Банка России об образовании банковского холдинга, о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64654 от 16.08.2021, вступает в силу с 1.04.2022/;

— указание № 5862-У от 15.07.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2015 года № 3534-У "О порядке передачи Банком России монет из недрагоценных металлов российским кредитным организациям и организации, изготавливающей банкноты и монету Банка России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64699 от 19.08.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5866-У от 19.07.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 12 сентября 2018 года № 4902-У "О перечне документов, сохранность которых должны обеспечить страховщики, и требованиях к обеспечению сохранности таких документов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64737 от 23.08.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5867-У от 23.07.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 7 октября 2014 года № 3413-У "О порядке определения расчетной стоимости финансовых инструментов срочных сделок, не обращающихся на организованных торгах, в целях главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64741 от 23.08.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-1785 от 23.08.2021 "Об уполномоченном подразделении Банка России в соответствии с Положением Банка России от 11 января 2021 года № 753-П "Об обязательных резервах кредитных организаций" и отмене приказа Банка России от 24 января 2018 года № ОД?134";

— приказ № ОД-1803 от 26.08.2021 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Стандарт" ООО РНКО "Платежный Стандарт" /г. Новосибирск/";

— приказ № ОД-1829 от 30.08.2021 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк "ИНТЕРПРОМБАНК" /акционерное общество/ АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" /г. Москва/";

— приказ № ОД-1830 от 30.08.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 6 августа 2021 года № ОД-1650";

— приказ № ОД-1834 от 31.08.2021 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества Страховой компании "Ингвар";

— информационное письмо № ИН-06-31/66 от 25.08.2021 "Об особенностях заключения договора банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.08.2021; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.08.2021.