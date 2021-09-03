МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Обсуждения по регулированию экосистем с Центральным банком продолжаются, Сбербанк надеется на появление оптимального для всех решения до конца года, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума. Греф назвал способ сделать ESG-трансформацию полезной для граждан

Банк России в июне опубликовал доклад, в котором предложил варианты регулирования экосистем банков. Оптимальным решением регулятор видит установление риск-чувствительного лимита для иммобилизованных активов в размере 30% от совокупного капитала, включая основные средства, вложения в нефинансовые организации и инвестфонды. Главы крупнейших российских банков в письме председателю ЦБ предупредили, что предлагаемые подходы могут привести к массовому закрытию отделений в небольших городах, а также скажутся на кредитовании реального сектора экономики.

"Мы находимся сейчас в активном диалоге с Центральным банком. На наш взгляд, не очень оптимальный был предложен на первом этапе метод регулирования финансовых организаций. Мы как раз в этом регулировании пострадаем меньше, чем остальные, но пока даже рано об этом говорить. Сейчас идет активная работа, есть примеры других подходов к регулированию, в частности в Европе. Мы сейчас все это обсуждаем с Центральным банком, какое-то решение до конца года, я думаю, что будет выработано, надеюсь, что оно будет оптимальным для всех", — прокомментировал Греф журналистам.

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в сентябре сообщил, что банк поддерживает гибкий подход к регулированию рисков участия банков в экосистемах, наиболее целесообразный вариант их учета уже создан в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.