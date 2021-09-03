МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Сбербанк готов вдвое увеличить финансирование проекта "Новатэка" "Арктик СПГ 2", такая возможность обсуждалась с компанией, заявил журналистам глава банка Герман Греф. "Новатэк": "Арктик СПГ 2" не испытает трудностей без поддержки стран ЕС

Ранее в пятницу глава "Новатэка" Леонид Михельсон заявил, что проект "Арктик СПГ 2" не испытывает трудностей из-за отсутствия поддержки от европейских государств, а доля российских банков в его финансировании может быть увеличена до 60% с текущей трети. Сбербанк в апреле сообщил, что российские банки профинансируют постройку производства сжиженного природного газа (СПГ) "Арктик СПГ 2" на 3,11 миллиарда евро, объем финансирования со стороны крупнейшего российского банка составляет 2 миллиарда евро.

"Готовы. Мы готовы увеличить финансирование, мы это обсуждали. С удовольствием сделаем это, потому что мы видим, чем заканчиваются все наши проекты с "Новатэком" — они всегда строго в бюджете, в срок реализуются и имеют прекрасные финансовые показатели", — ответил Греф на вопрос, готов ли Сбербанк вдвое увеличить финансирование "Арктик СПГ-2".

Он добавил, что банку "очень нравится эта компания", у нее высочайший уровень производственного и финансового менеджмента.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.