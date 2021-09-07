2021-09-07T02:42:00+03:00
2021-09-07T02:47:21+03:00
2021-09-07T02:42:00+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20210907/834616493.html
Российские банки активно отказываются от офисов, сообщил регулятор
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российские банки активно отказываются от офисов, пишут "Известия", ссылаясь на данные Центрального банка. В начале августа количество представительств действующих 376 банков... ПРАЙМ, 07.09.2021
банки, банк санкт-петербург, россельхозбанк, банк россии, новости, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83232/01/832320163.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83232/01/832320163.jpg
https://1prime.ru/images/83232/01/832320160.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83232/01/832320160.jpg
https://1prime.ru/images/83232/01/832320157.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83232/01/832320157.jpg
https://1prime.ru/finance/20210907/834612157.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Российские банки активно отказываются от офисов, пишут "Известия", ссылаясь на данные Центрального банка.
В начале августа количество представительств действующих 376 банков составило 28 тысяч. За год было ликвидировано 1500 отделений (около 5%) кредитных организаций, следует из статистики Банка России.
Кроме этого, почти на треть уменьшилось количество офисов банков, которые не ведут никаких операций. Количество филиалов и операционных касс сократилось на на 15%, а головных офисов — на 10,5%.
При этом ряд кредитных учреждений открыл новые подразделения в этом году. Среди них — Россельхозбанк, "Русский стандарт" и "Санкт-Петербург".
Ликвидация офисов связана с ростом цифровых каналов доступа к финуслугам, отметили в регуляторе.