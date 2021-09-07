МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Российские банки активно отказываются от офисов, пишут "Известия", ссылаясь на данные Центрального банка. Назван порядок действий, если банкомат "съел" карту или "зажал" деньги

В начале августа количество представительств действующих 376 банков составило 28 тысяч. За год было ликвидировано 1500 отделений (около 5%) кредитных организаций, следует из статистики Банка России.

Кроме этого, почти на треть уменьшилось количество офисов банков, которые не ведут никаких операций. Количество филиалов и операционных касс сократилось на на 15%, а головных офисов — на 10,5%.

При этом ряд кредитных учреждений открыл новые подразделения в этом году. Среди них — Россельхозбанк, "Русский стандарт" и "Санкт-Петербург".

Ликвидация офисов связана с ростом цифровых каналов доступа к финуслугам, отметили в регуляторе.