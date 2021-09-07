Банкир сообщил о большом интересе инвесторов к покупке бизнеса Ситибанка
Эксперт предсказал высочайшую конкуренцию среди инвесторов, желающих купить бизнес Ситибанка
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Инвесторы в России заинтересованы продажей розничного бизнеса Ситибанка, сообщил эксперт в интервью "Известиям".
Ситибанк — одно из самых успешных иностранных кредитных учреждений в России, заявил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
По его словам, розничный бизнес Ситибанка отличается консервативным подходом к риску и хорошим спектром услуг для клиентов.
Ситибанк разослал предложения о приобретении розничного бизнеса в российские банки летом этого года. Организация продает большую часть своих представительств, около 250 тысяч банковских карт клиентов, кредиты на сумму около 40 миллиардов рублей и обязательства перед физлицами примерно на 160 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/banks/20210907/834616774.html
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