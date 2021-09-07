МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Инвесторы в России заинтересованы продажей розничного бизнеса Ситибанка, сообщил эксперт в интервью "Известиям". Эксперт объяснил, за каких родственников вам доплатят к пенсии

Ситибанк — одно из самых успешных иностранных кредитных учреждений в России, заявил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

По его словам, розничный бизнес Ситибанка отличается консервативным подходом к риску и хорошим спектром услуг для клиентов.

Ситибанк разослал предложения о приобретении розничного бизнеса в российские банки летом этого года. Организация продает большую часть своих представительств, около 250 тысяч банковских карт клиентов, кредиты на сумму около 40 миллиардов рублей и обязательства перед физлицами примерно на 160 миллиардов рублей.