МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Роскомнадзор готов принять участие в разработке системы автоматизированного доступа к Единому реестру запрещенных в России сайтов для кредитных организаций, пишут "Известия". Эксперт научила, как обеспечить себя за счет коммерческой недвижимости

По новым требованиям "антиотмывочного" закона банки не могут сотрудничать с лицами, которые осуществляют услуги, используя запрещенные ресурсы. Сейчас кредитные учреждения проверяют своих клиентов в ручном режиме.

"Необходима разработка особого механизма для верификации как запрашиваемых данных, так и самих банковских структур. Готовы принять участие в этой работе совместно с органами власти при непосредственном участии самих финансовых организаций" — рассказали в Роскомнадзоре.

Однако свободно разместить в интернете такую информацию или предоставить ее третьим лицам невозможно, добавили в ведомстве.

В Росфинмониторинге также заявили о поддержке идеи автоматизировать процесс проверки данных для банков.



