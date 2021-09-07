Банкам нужен прямой доступ к "черному списку" сайтов, заявил Роскомнадзор
Роскомнадзор: нужно открыть банкам автоматизированный доступ к реестру запрещенных сайтов
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Роскомнадзор готов принять участие в разработке системы автоматизированного доступа к Единому реестру запрещенных в России сайтов для кредитных организаций, пишут "Известия".
По новым требованиям "антиотмывочного" закона банки не могут сотрудничать с лицами, которые осуществляют услуги, используя запрещенные ресурсы. Сейчас кредитные учреждения проверяют своих клиентов в ручном режиме.
"Необходима разработка особого механизма для верификации как запрашиваемых данных, так и самих банковских структур. Готовы принять участие в этой работе совместно с органами власти при непосредственном участии самих финансовых организаций" — рассказали в Роскомнадзоре.
Однако свободно разместить в интернете такую информацию или предоставить ее третьим лицам невозможно, добавили в ведомстве.
В Росфинмониторинге также заявили о поддержке идеи автоматизировать процесс проверки данных для банков.
https://1prime.ru/banks/20210907/834617015.html
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