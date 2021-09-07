МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Средства физических лиц в Сбербанке в январе-августе выросли на 2,8%, до 16,158 триллиона рублей на 1 сентября, юридических — на 6,5%, до 8,305 триллиона, следует из отчетности крупнейшего российского банка по РСБУ.

При этом в августе средства физических лиц увеличились на 0,6%, чему, по замечанию банка, способствовало зачисление социальных выплат на детей в начале августа. Средства юридических лиц увеличились в августе на 5,8% — в основном за счет средств на расчетных счетах.