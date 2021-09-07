ВТБ прогнозирует рост спроса на ипотеку в России в осенние месяцы и в декабре
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. ВТБ прогнозирует, что спрос на ипотеку в осенние месяцы и в декабре увеличится, заявил начальник управления "Ипотечное кредитование" – вице-президент банка Михаил Сероштан.
"Мы ожидаем роста спроса на ипотеку осенью-зимой этого года", — приводит его слова пресс-служба банка.
Ранее заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявлял, что российские банки поставят новый рекорд по ипотеке в текущем году — выдадут таких кредитов на 5 триллионов рублей.
https://1prime.ru/banks/20210907/834620243.html
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