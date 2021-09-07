МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Россиянам, которые являются зарплатными клиентами Райффайзенбанка, станет доступна специальная услуга: получать часть заработка заранее, пишет "Коммерсант". Техногиганты решили самостоятельно бороться с глобальной проблемой

Отличие от схожих сервисов в других банках состоит в том, что такая выплата будет осуществляться без привлечения кредитных средств. То есть, человек сможет получать на карту деньги за фактически отработанный период.

По мнению банкиров, спрос на такую услугу в России будет. Сейчас над подобными продуктами работают и другие игроки банковского рынка.

Препятствием для широкого применения этой схемы может стать нежелание компаний усложнять бухгалтерию.

По мнению опрошенных экспертов, такой сервис будет интересен крупным и технологичным компаниям, преимущественно в ритейле и IT.